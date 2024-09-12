Видео Полиция поймала водителя, который "летел" со скоростью в 186 км/ч

9 сентября этого года в 15:17 в Скултской волости Лимбажского края сотрудники Государственной полиции зафиксировали серьезное нарушение скорости. На 50-м километре трассы Балтэзерс - граница Эстонии женщина, которая управляла автомобилем Nissan Qashqai, превысила разрешенную скорость более чем на 90 км/ч.

Согласно Закону о дорожном движении за превышение разрешенной скорости движения более чем на 70 километров в час на водителя налагается штраф от 1400 до 2000 евро и он лишается права управления транспортным средством на срок от 12 до 36 месяцев.

Также Государственная полиция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения необходимо для безопасного движения. Данный вид нарушений угрожает безопасности как водителей, так и других участников дорожного движения.

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