По словам Путина, Украина не может самостоятельно наносить такие удары - они могут осуществляться только на основе данных со спутников НАТО, которых у Украины нет.

Диктатор также уверен, что вводить данные о целях в эти ракетные системы могут только военнослужащие Альянса.

"[Когда мы говорим о решении разрешить нанесение таких ударов,] речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет", - заявил Путин.

Он считает, что если такое решение будет принято, то это "изменит характер конфликта" и будет означать, что страны НАТО напрямую воюют с Россией.

Ранее британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что Лондон разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow по России. Издание отметило, что на использование ракет Украиной, по всей видимости, будут введены ограничения, "чтобы избежать безрассудных или ненужных атак".

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