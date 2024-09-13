"Мы учимся": армия об ошибках в коммуникации по инциденту с дроном

На вопрос о том, как могло случиться, что руководство Резекненского края, где упал дрон, не было проинформировано об инциденте, Тутинс ответил: "Мы учимся".

Он сообщил, что NBS во время регулярных учений отрабатывает сотрудничество с местными властями. В свою очередь от СМИ, особенно общественных, ожидается работа с населением - о чем и кому сообщать.

На вопрос об уроках, которые из коммуникации по инциденту извлекли сами NBS, Тутинс не дал прямого ответа, но задал вопрос, как много людей, например, загрузили приложение оперативных служб 112.

Также Тутинс подчеркнул, что NBS не могут предоставлять всю информацию о реагировании на инциденты, поскольку это было бы "на руку противнику".

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. NBS вели мониторинг ситуации, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух истребители НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.

После инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые сталкивались с подобными случаями, для поиска коллективных решений. Также Минобороны проводит проверку действий ответственных лиц.

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