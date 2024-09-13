Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) диагностируется у каждого десятого ребенка, причем мальчики сталкиваются с этим расстройством в два раза чаще, чем девочки. С началом учебного года во главу угла встает вопрос, как помочь деткам и подросткам с СДВГ успешно учиться, снизить их тревожность и импульсивность.
Нутрициолог: правильное питание может помочь детям с СДВГ в учебе
"Каждый родитель стремится облегчить ребенку с СДВГ интеграцию в социум и помочь в учебном процессе. Однако часто родители не знают, а потому упускают важность правильного питания, которое способно помочь уменьшить выраженность симптомов", - поясняет специалист по питанию и клинический психолог Евгения Янсоне.
Опрос* латвийцев показал, что 3/4 не знают о том, что достаточное потребление рыбы, а значит и такого нутриента как омега-3, положительно сказывается на ментальных способностях и работе мозга, помогает концентрироваться и улучшает память.
"Деткам с СДВГ учиться и концентрироваться действительно сложно и помочь справиться с этой проблемой может соблюдение принципов правильного питания. Например, мы достоверно знаем, что омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья мозга и когнитивных функций любого человека, и некоторые исследования говорят об эффективности употребления омега-3 жирных кислот в улучшении когнитивных функций и других проявлений СДВГ.
Известно также, что омега-3 крайне важны для развития центральной нервной системы, а их дефицит может быть дополнительным фактором в развитии различных ментальных расстройств, в том числе СДВГ", - поясняет специалист по питанию, - Иными словами, поддержание необходимого уровня омега-3 в организме снижает выраженность СДВГ, улучшает концентрацию вниманию, память и работу мозга в целом.
Дневная норма омега-3-1000 мг, и топ продуктов, откуда ее можно получить, выглядит следующим образом:
- Лосось атлантический – 1.29 – 1.38 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Лосось, выращенный в неволе – 1.61 – 1.77 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Селедка – 1.6 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Форель запечённая – 0.66 – 0.74 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Треска – 0.11 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Угорь – 0.11 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Карп – 0.56 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Яйца – 0.07 EPA / DHA в 1 порции (2 яйца).
Таким образом получить достаточно омега-3 можно, введя в рацион ребенка не менее 180-200 граммов рыбы и морских продуктов дважды в неделю или компенсировать омега-3 приемом пищевых добавок, если ребенок не может или не хочет съедать морепродукты в таком количестве.
И хотя омега-3 не лечит СДВГ, но, как и другие мероприятия, такие как соблюдение режима дня и рутины, организация учебного пространства без мешающих концентрироваться лишних предметов, вовлечение ребенка в спортивные занятия, где он может выплеснуть энергию, правильное питание также способно улучшить состояние малыша и облегчить ему адаптацию, поскольку способствует улучшению когнитивных функций и поведения.
*Опрос проведен Norstat Latvija и Fjord strong omega-3
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