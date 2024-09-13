Нутрициолог: правильное питание может помочь детям с СДВГ в учебе

"Каждый родитель стремится облегчить ребенку с СДВГ интеграцию в социум и помочь в учебном процессе. Однако часто родители не знают, а потому упускают важность правильного питания, которое способно помочь уменьшить выраженность симптомов", - поясняет специалист по питанию и клинический психолог Евгения Янсоне.

Опрос* латвийцев показал, что 3/4 не знают о том, что достаточное потребление рыбы, а значит и такого нутриента как омега-3, положительно сказывается на ментальных способностях и работе мозга, помогает концентрироваться и улучшает память.

"Деткам с СДВГ учиться и концентрироваться действительно сложно и помочь справиться с этой проблемой может соблюдение принципов правильного питания. Например, мы достоверно знаем, что омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья мозга и когнитивных функций любого человека, и некоторые исследования говорят об эффективности употребления омега-3 жирных кислот в улучшении когнитивных функций и других проявлений СДВГ.