Видео Спешащий водитель решил объехать пробку. Все закончилось ДТП

"Я ехал налево, меня подрезали. Удар был сильный, поэтому я говорю, что скорость у него была очень большая", - рассказывает о происшествии Андрей, который ехал на работу.

Его целью была близлежащая деревня Личи. Мужчина не понимает причину аварии, поскольку перед выполнением маневра убедился в безопасности и вроде бы все было в порядке.

"Впереди была пробка. Я начал притормаживать, показал поворот налево, хотел съехать сюда. За мной ехали еще два человека, тоже притормаживали. Я посмотрел - никого нет, и начал поворачивать. А товарищ как на скорости шел, так... Он влево пошел и мне в зад. Он решил всех вдруг обогнать, хотя какой смысл обгонять, если отсюда до светофора все стояли", - говорит Андрей.

Хотя потеря машины болезненна, он смотрит на инцидент с положительной стороны: "Поеду домой и на другой машине отправлюсь на работу. Нужно зарабатывать на новую машину".

На данный момент без более тщательного расследования сложно сказать, кто из участников аварии первым начал маневр. Другие участники дорожного движения, находившиеся в тот момент на месте происшествия, также дали показания полиции о происшествии.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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