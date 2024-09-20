Мужчины Анны Седоковой: каким было прошлое певицы до Яниса Тиммы?

Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму в 2020 году. Осенью этого года стало известно, что они разводятся.

В публичной публикации она не скрывала: "Боюсь - если я когда-нибудь научусь любить спокойно и правильно, то больше не смогу создавать песни...".

У певицы действительно было множество возлюбленных. Вот что о них известно!

Валентин Белькевич

В годы, когда Анна Седокова была