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Мужчины Анны Седоковой: каким было прошлое певицы до Яниса Тиммы?

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Фото: Instagram/TVNET kolāža

Вот уже много недель обсуждается расставание популярной певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Стоит сказать, что это не первый брак звезды. TVNET+ собрал вместе все, что известно о прошлых отношениях артистки. 

Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму в 2020 году. Осенью этого года стало известно, что они разводятся.

В публичной публикации она не скрывала: "Боюсь - если я когда-нибудь научусь любить спокойно и правильно, то больше не смогу создавать песни...".

У певицы действительно было множество возлюбленных. Вот что о них известно!

Валентин Белькевич

В годы, когда Анна Седокова была

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