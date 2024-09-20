Вот уже много недель обсуждается расставание популярной певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Стоит сказать, что это не первый брак звезды. TVNET+ собрал вместе все, что известно о прошлых отношениях артистки.
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Мужчины Анны Седоковой: каким было прошлое певицы до Яниса Тиммы?
Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму в 2020 году. Осенью этого года стало известно, что они разводятся.
В публичной публикации она не скрывала: "Боюсь - если я когда-нибудь научусь любить спокойно и правильно, то больше не смогу создавать песни...".
У певицы действительно было множество возлюбленных. Вот что о них известно!
Валентин Белькевич