В Риге демонтируют объекты, посвященные Пушкину и его музе Анне Керн

Совет поддержал демонтаж памятного камня, посвященного Пушкину, на улице Цитаделес, 7.

Провести демонтаж предложило общество "Центр общественной памяти".

Совет по памятникам также поддержал демонтаж бюста музы Пушкина Анны Керн, жены генерала Ермолая Керна.

Кроме того, Совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии Cīņa, Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

В совете при принятии решения отметили, что "беда советской идеологии" не должна быть стерта из памяти общества.

Поэтому демонтированные прославляющие коммунистический тоталитаризм объекты следует сохранить в качестве исторических свидетельств.

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