На Саркандаугаве полиция остановила каршеринговый автомобиль; в салоне нашли наркотики

Полицейские на Саркандаугаве заметили арендованный автомобиль Volkswagen, водитель которого незадолго до этого был замечен с открытой бутылкой алкоголя в руках.

Полиция решила остановить водителя. Выяснилось, что водитель не только управлял автомобилем без водительских прав, но и пассажира были наркотики.

В карманах пассажира были обнаружены два пакета, предположительно, с марихуаной, еще два пакета с белым порошкообразным веществом находились в его сумке.

При осмотре салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили бумажный подарочный пакет, в котором были спрятаны небольшие весы и большое количество различных наркотических веществ.

На место были вызваны сотрудники Государственной полиции.

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