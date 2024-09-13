Пт, 13.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

На Саркандаугаве полиция остановила каршеринговый автомобиль; в салоне нашли наркотики

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция нашла наркотики в салоне авто
Полиция нашла наркотики в салоне авто Фото: RPP

Неделю назад, 7 сентября, сотрудники Рижской муниципальной полиции остановили на Саркандаугаве арендованный автомобиль, в котором были обнаружены наркотики, сообщила пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.

Полицейские на Саркандаугаве заметили арендованный автомобиль Volkswagen, водитель которого незадолго до этого был замечен с открытой бутылкой алкоголя в руках.

Полиция решила остановить водителя. Выяснилось, что водитель не только управлял автомобилем без водительских прав, но и пассажира были наркотики.

В карманах пассажира были обнаружены два пакета, предположительно, с марихуаной, еще два пакета с белым порошкообразным веществом находились в его сумке.

При осмотре салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили бумажный подарочный пакет, в котором были спрятаны небольшие весы и большое количество различных наркотических веществ.

На место были вызваны сотрудники Государственной полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх