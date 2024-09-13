Неделю назад, 7 сентября, сотрудники Рижской муниципальной полиции остановили на Саркандаугаве арендованный автомобиль, в котором были обнаружены наркотики, сообщила пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.
На Саркандаугаве полиция остановила каршеринговый автомобиль; в салоне нашли наркотики
Полицейские на Саркандаугаве заметили арендованный автомобиль Volkswagen, водитель которого незадолго до этого был замечен с открытой бутылкой алкоголя в руках.
Полиция решила остановить водителя. Выяснилось, что водитель не только управлял автомобилем без водительских прав, но и пассажира были наркотики.
В карманах пассажира были обнаружены два пакета, предположительно, с марихуаной, еще два пакета с белым порошкообразным веществом находились в его сумке.
При осмотре салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили бумажный подарочный пакет, в котором были спрятаны небольшие весы и большое количество различных наркотических веществ.
На место были вызваны сотрудники Государственной полиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!