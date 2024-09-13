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Видео Центральная Европа готовится к сильным ливневым дождям и наводнению

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Центральная Европа готовится к сильным ливневым дождям и наводнению
Центральная Европа готовится к сильным ливневым дождям и наводнению Фото: AFP/SCANPIX

Страны Центральной Европы готовятся к сильным дождям и наводнениям, которые на выходных прогнозируются в Чехии, Польше, Австрии, Германии, Словакии и Венгрии.

Чешские власти установили металлические заборы и защитные стены из мешков с песком, а воду из водохранилищ спустили, чтобы освободить место для притока новой воды.

Жителей предупреждают о необходимости готовиться к возможной эвакуации.

Некоторые массовые мероприятия, запланированные на выходные, в том числе футбольные матчи высших лиг, отменены.

"Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития событий", - заявил Петр Фиала, премьер-министр Чешской Республики.

"Нас ждут тяжелые выходные", - предупредил он.

По прогнозам метеорологов, из-за области низкого давления, движущейся с севера Италии, на большей части территории Чехии ожидаются сильные осадки.

Некоторые эксперты сравнивают прогноз на выходные с разрушительными наводнениями в регионе в 1997 году.

27 лет назад в результате наводнений погибло более 100 человек, 50 из них в восточной Чехии, где были затоплены большие территории.

Жителей призывают не посещать парки и леса, поскольку прогнозируется сильный ветер скоростью до 100 километров в час (28 метров в секунду).

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 13 сентября, отправился в юго-западный город Вроцлав, где также прогнозируется наводнение.

Власти призывают жителей обеспечить себя продуктами питания и подготовиться к отключениям электроэнергии, а также зарядить внешние аккумуляторы.

Туск, встречаясь с пожарными и другими работниками службы экстренной помощи, заявил, что прогноз не является "чрезмерно тревожным".

"Нет повода для паники, но есть повод быть полностью мобилизованным", - подчеркнул премьер.

Метеорологическая служба Германии выпустила предупреждения об обильных осадках по всей стране, в том числе в Альпах, где на больших высотах ожидаются обильные снегопады и сильные ветры.

Австрия также готовится к проливным дождям и сильному холодному фронту, который, как ожидается, принесет снег в более высокие части страны.

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