Страны Центральной Европы готовятся к сильным дождям и наводнениям, которые на выходных прогнозируются в Чехии, Польше, Австрии, Германии, Словакии и Венгрии.
Видео ⟩ Центральная Европа готовится к сильным ливневым дождям и наводнению
Чешские власти установили металлические заборы и защитные стены из мешков с песком, а воду из водохранилищ спустили, чтобы освободить место для притока новой воды.
Жителей предупреждают о необходимости готовиться к возможной эвакуации.
Некоторые массовые мероприятия, запланированные на выходные, в том числе футбольные матчи высших лиг, отменены.
"Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития событий", - заявил Петр Фиала, премьер-министр Чешской Республики.
"Нас ждут тяжелые выходные", - предупредил он.
По прогнозам метеорологов, из-за области низкого давления, движущейся с севера Италии, на большей части территории Чехии ожидаются сильные осадки.
Некоторые эксперты сравнивают прогноз на выходные с разрушительными наводнениями в регионе в 1997 году.
27 лет назад в результате наводнений погибло более 100 человек, 50 из них в восточной Чехии, где были затоплены большие территории.
Жителей призывают не посещать парки и леса, поскольку прогнозируется сильный ветер скоростью до 100 километров в час (28 метров в секунду).
Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 13 сентября, отправился в юго-западный город Вроцлав, где также прогнозируется наводнение.
Власти призывают жителей обеспечить себя продуктами питания и подготовиться к отключениям электроэнергии, а также зарядить внешние аккумуляторы.
Туск, встречаясь с пожарными и другими работниками службы экстренной помощи, заявил, что прогноз не является "чрезмерно тревожным".
"Нет повода для паники, но есть повод быть полностью мобилизованным", - подчеркнул премьер.
Метеорологическая служба Германии выпустила предупреждения об обильных осадках по всей стране, в том числе в Альпах, где на больших высотах ожидаются обильные снегопады и сильные ветры.
Австрия также готовится к проливным дождям и сильному холодному фронту, который, как ожидается, принесет снег в более высокие части страны.
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