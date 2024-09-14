Видео Камера жителя Латгале запечатлела момент взрыва российского беспилотника

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. Национальные вооруженные силы (NBS) вели мониторинг ситуации, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух истребители НАТО, что вызвало критику со стороны общественности. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая изначально не взорвалась, была деактивирована.

Как напоминает Служба новостей LTV, взрыв произошел 7 сентября в 21:57.

Vietējam iedzīvotājam ar novērošanas kameras palīdzību izdevies fiksēt Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokritušā Krievijas drona spridzināšanas brīdi. Sprādziens noticis 7. septembra vakarā plkst. 21.57. pic.twitter.com/fiUiF2TayP — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 14, 2024

Хотя ни NBS, ни Министерство обороны, ни другие правоохранительные органы не опубликовали видео или фото беспилотника, Служба новостей LTV получила несколько изображений, на которых видны обломки аппарата.

Местные жители рассказали журналистам Латвийского радио, что услышали взрыв на лугу около 22:00 7 сентября. Это была деактивация беспилотника. Люди рассказывали СМИ, что у них в окнах даже дрожали стекла.

После инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые сталкивались с подобными случаями, для поиска коллективных решений. Также Минобороны проводит проверку действий ответственных лиц.

По мнению руководства NBS, полученная на данный момент информация показывает, что прилет дрона нельзя расценивать как открытую военную эскалацию против нашей страны и что целью дрона была не Латвия. Дрон залетел в Латвию из Беларуси.

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