Фото Ринкевич возложил цветы в честь 165-летия со дня рождения первого президента Латвии

Напомним, надгробный памятник первому президенту Латвии находится на I Рижском лесном кладбище.

Эдкар Ринкевич возложил цветы к памятнику Янису Чаксте в честь дня его рождения:

Также сообщается, что на Рижском I лесном кладбище планируется придать особый статус аллее Чаксте и Белым крестам, свидетельствует рассмотренный департаментом Рижской думы по жилью и окружающей среде.

Решением Рижской думы сектору Рижского I лесного кладбища "аллея Чаксте" планируется придать особый статус, принимая во внимание его ландшафтное значение в исторической планировке Рижского лесного кладбища, сохранение культурных и исторических ценностей в ландшафте кладбищ Латвии и архитектуре рижских садов и парков.

В этом секторе будут запрещены новые захоронения и перезахоронения, а также выделение и назначение новых мест для захоронений.

Аллея находится напротив могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте. Во времена Латвийской ССР памятник закрыли кустами и деревьями, создав в центральной аллее захоронения советских акционеров и памятник Вилису Лацису.

Аналогичным образом планируется придать особый статус мемориалу Белые кресты, посвященному жертвам коммунистического массового террора.

Как уже сообщалось, в честь 165-летния первого президента Латвии Яниса Чаксте праздничные мероприятия проходят и в Елгаве.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!