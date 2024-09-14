Украина передала США и Великобритании список целей для ударов на территории РФ

Вместе с тем оба лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Киеву в отражении российской агрессии и выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу поставок Ираном и КНДР "смертоносного оружия" РФ и "поддержки Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы".

The Guardian: Лондон разрешил Киеву бить западными ракетами по РФ

По данным газеты The Guardian, Великобритания уже разрешила Украине бить поставляемыми ею крылатыми ракетами Storm Shadow по России. Однако США такое разрешение не давали. The Guardian писала, что Вашингтон и Лондон приняли совместное положительное решение по этому вопросу, и именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми вместе приехали в Киев 11 сентября. Однако в ходе их визита о снятии военных ограничений для ВСУ официально также не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", пригрозил Путин. Позднее о том же сказал представитель России в ООН Василий Небензя.

Кир Стармер перед вылетом в Вашингтон заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. При этом премьер Великобритании напомнил, что именно РФ начала войну с Украиной, и что Киев имеет право на самооборону.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 13 сентября заявил, что международное право допускает нанесение Украиной ударов по целям в глубине России с целью самообороны. Президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров дать на это разрешение.

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