Опрос: латвийцы против сокращения пенсионных накоплений второго уровня

В то же время 70% респондентов негативно оценивают работу правительства над налоговыми изменениями.

Более половины, или 53%, не понимают предложенных правительством изменений в пенсионной системе, то есть переноса одного процентного пункта отчислений со второго на первый уровень пенсий.

Пятая часть респондентов, или 20%, считает, что изменения будут способствовать дополнительным накоплениям на сберегательном счете или наличными, но не в пенсионной системе.

Только 8% респондентов поддерживают предложение правительства о снижении уровня пенсионных взносов второй ступени.

В то же время 13% не слышали о планируемых изменениях в пенсионной системе, и столько же респондентов в настоящее время не задумываются о своей старости и пенсионных накоплениях.

Как отмечает председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис, понимание и доверие к пенсионной системе среди населения Латвии очень низкое, а такие регулярные изменения и необдуманные краткосрочные решения еще больше подрывают его. Пургайлис подчеркивает, что реальная причина изменений в настоящее время - это корректировка бюджета и исправление прошлых ошибок правительства, а не ускоренный рост пенсионных накоплений, как это утверждается.

Изменения преподносятся как незначительные, однако расчеты CBL Asset Management показывают, что пенсионные накопления второго уровня среднестатистического работника за 10 лет могут сократиться на 3000-3500 евро, или почти на 10%.

Опрос о планируемых изменениях в пенсионной системе Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провели в сентябре 2024 года, в онлайн-опросе приняли участие 500 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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