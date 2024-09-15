Ранее министерство заявило, что Латвия ежегодно как минимум до 2026 года будет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта. На сегодняшний день Латвия поставила Украине широкий спектр вооружений и техники, включая вертолеты и самоходные гаубицы, закупленные когда-то в Австрии.

Контракт, подписанный с Великобританией в 2014 году, предусматривал поставку 123 бронемашин CVR(T), из которых 116 были модернизированы, а семь остались без капремонта - для обучения механиков. Первые машины были поставлены осенью 2015 года.

В 2019 году был подписан еще один контракт с Великобританией на поставку дополнительных транспортных средств.

В сентябре прошлого года командующий NBS Леонид Калныньш сообщил журналистам, что для участия в тактических операциях и уничтожения противника на передовой необходимы новые боевые машины пехоты с защитой не ниже третьего уровня.

Боевые машины пехоты необходимы для перевооружения механизированной пехотной бригады и замены CVR(T) в будущем. Этим летом министр обороны Андрис Спрудс сообщил агентству LETA, что закупка машин находится на заключительном этапе отбора.

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