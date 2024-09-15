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Alexandra Nekrasova

Фото Центральная Европа страдает от разрушительных наводнений: есть жертвы

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Люди эвакуируются из затопленных домов в Румынии, 14 сентября 2024 года
Люди эвакуируются из затопленных домов в Румынии, 14 сентября 2024 года Фото: AFP / Scanpix

В Центральной Европе шторм "Борис" вызвал наводнения, повсеместные перебои в работе транспорта и электроснабжения, а также человеческие жертвы.

Как уже сообщалось, с четверга циклон принес мощные ветра и необычно сильные дожди в некоторые районы Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. В Румынии четыре человека погибли в результате наводнений.

В Польше погиб один человек, тысячам было приказано эвакуироваться, а в Чехии четыре человека пропали без вести.

"Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которое все больше затрагивает европейский континент", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

В Румынии четыре человека, погибшие в результате наводнения, были найдены в субботу во время поисково-спасательной операции в юго-восточном регионе Галац, где стихия повредила около 5 тысяч домов.

Румынские спасательные службы сообщили, что сотни людей были спасены в 19 районах страны.

В Чехии мобилизовано около 100 тысяч пожарных. В пятницу в стране было зарегистрировано около 2,9 тысячи несчастных случаев, большинство из которых были вызваны падением деревьев и наводнениями.

В субботу в результате шторма в Чехии почти 50 тысяч домов остались без электричества, а больница в Брно была эвакуирована.

В Австрии утром в воскресенье было приостановлено железнодорожное сообщение на востоке страны, а в столице, где река Вена грозила выйти из берегов, закрыли несколько линий метро, сообщает агентство APA.

В Нижней Австрии варийные службы из-за наводнения этой ночью получили почти 5 тысяч вызовов.

Словакия объявила чрезвычайное положение в столице Братиславе. Тем временем в Польше из-за разлива реки был закрыт пограничный пункт Голковице на границе с Чехией, перекрыто несколько дорог и приостановлено движение поездов на линии, соединяющей Прудник и Нысу.

На юге Австрии порывы ветра превышали 40 метров в секунду. В Вене с пятницы пожарных вызывали около 150 раз, чтобы расчистить дороги и откачать воду из подвалов, сообщают местные СМИ.

В Штирии электроснабжение нарушено в 4 тысячах домов. В горных районах на западе Австрии снег остановил движение, а спасательные службы ведут поиски человека, считающегося пропавшим без вести после схода лавины.

В Тироле снег местами достигает метровой толщины, что нетипично для середины сентября.

Часть северо-восточной Австрии была объявлена зоной стихийного бедствия.

Многие пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео из стран, пострадавших от наводнения:

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