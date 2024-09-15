Фото Центральная Европа страдает от разрушительных наводнений: есть жертвы

Как уже сообщалось, с четверга циклон принес мощные ветра и необычно сильные дожди в некоторые районы Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. В Румынии четыре человека погибли в результате наводнений.

В Польше погиб один человек, тысячам было приказано эвакуироваться, а в Чехии четыре человека пропали без вести.

"Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которое все больше затрагивает европейский континент", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

В Румынии четыре человека, погибшие в результате наводнения, были найдены в субботу во время поисково-спасательной операции в юго-восточном регионе Галац, где стихия повредила около 5 тысяч домов.

Румынские спасательные службы сообщили, что сотни людей были спасены в 19 районах страны.

В Чехии мобилизовано около 100 тысяч пожарных. В пятницу в стране было зарегистрировано около 2,9 тысячи несчастных случаев, большинство из которых были вызваны падением деревьев и наводнениями.

В субботу в результате шторма в Чехии почти 50 тысяч домов остались без электричества, а больница в Брно была эвакуирована.