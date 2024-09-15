В Центральной Европе шторм "Борис" вызвал наводнения, повсеместные перебои в работе транспорта и электроснабжения, а также человеческие жертвы.
Фото ⟩ Центральная Европа страдает от разрушительных наводнений: есть жертвы
Как уже сообщалось, с четверга циклон принес мощные ветра и необычно сильные дожди в некоторые районы Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. В Румынии четыре человека погибли в результате наводнений.
В Польше погиб один человек, тысячам было приказано эвакуироваться, а в Чехии четыре человека пропали без вести.
"Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которое все больше затрагивает европейский континент", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
В Румынии четыре человека, погибшие в результате наводнения, были найдены в субботу во время поисково-спасательной операции в юго-восточном регионе Галац, где стихия повредила около 5 тысяч домов.
Румынские спасательные службы сообщили, что сотни людей были спасены в 19 районах страны.
В Чехии мобилизовано около 100 тысяч пожарных. В пятницу в стране было зарегистрировано около 2,9 тысячи несчастных случаев, большинство из которых были вызваны падением деревьев и наводнениями.
В субботу в результате шторма в Чехии почти 50 тысяч домов остались без электричества, а больница в Брно была эвакуирована.
В Австрии утром в воскресенье было приостановлено железнодорожное сообщение на востоке страны, а в столице, где река Вена грозила выйти из берегов, закрыли несколько линий метро, сообщает агентство APA.
В Нижней Австрии варийные службы из-за наводнения этой ночью получили почти 5 тысяч вызовов.
Словакия объявила чрезвычайное положение в столице Братиславе. Тем временем в Польше из-за разлива реки был закрыт пограничный пункт Голковице на границе с Чехией, перекрыто несколько дорог и приостановлено движение поездов на линии, соединяющей Прудник и Нысу.
На юге Австрии порывы ветра превышали 40 метров в секунду. В Вене с пятницы пожарных вызывали около 150 раз, чтобы расчистить дороги и откачать воду из подвалов, сообщают местные СМИ.
В Штирии электроснабжение нарушено в 4 тысячах домов. В горных районах на западе Австрии снег остановил движение, а спасательные службы ведут поиски человека, считающегося пропавшим без вести после схода лавины.
В Тироле снег местами достигает метровой толщины, что нетипично для середины сентября.
Часть северо-восточной Австрии была объявлена зоной стихийного бедствия.
Многие пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео из стран, пострадавших от наводнения:
Current view of the Nysa Kłodzka at Bystrzyca Kłodzka station.— Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) September 14, 2024
The water level is at 378 cm, exceeding the alarm level by 198 cm. #Poland #PolandFloods #Floods #Flooding #Rain #HeavyRain #Powódź #Deszcz #CiężkiDeszcz #Intensywneopadydeszczu pic.twitter.com/RUBusqI1wy
First dam at Międzygórze, with 1 million m³ capacity, has overflowed.#Poland #PolandFloods #Międzygórze#Floods #Flooding #Rain #HeavyRain#Powódź #Deszcz #CiężkiDeszcz#Intensywneopadydeszczu pic.twitter.com/mzOnUM7Ls1— Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) September 14, 2024
Terrible #floods in Galați. We are giving a helping hand to animals that are affected. Food, shelter ans veterinary care. pic.twitter.com/EWka1NsPP3— Sava's Safe Haven (@SavaSafeHaven) September 14, 2024
September 14, 2024
A flower shop in Kłodzko decided to sail towards Wrocław. #powódź #flood #poland #kłodzko— Tomasz Oryński (@TOrynski) September 15, 2024
Clip: Marcin Zapała on Facebookhttps://t.co/E0crV1a5o2 pic.twitter.com/AGOHYKVUj0
Checking our fish reservoirs with my stepfather (1/2)🌧️ #CzechRepublic pic.twitter.com/zSqwBg5FbY— Matthieu Fallevoz (@FallevozM) September 14, 2024
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