Штаб Трампа сообщил о выстрелах неподалеку от экс-президента. Он доставлен в безопасность

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что тот находится в безопасности, не предоставив более подробной информации.

Выстрели прозвучали, когда политик выходил из гольф-клуба Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич во Флориде. По данным источника, ознакомленного с произошедшим, гольф-клуб незамедлительно был закрыт.

Секретная служба объявила на платформе X, что сотрудничает с офисом шерифа округа Палм-Бич в расследовании инцидента с участием Трампа. Секретная служба сообщила, что инцидент произошел незадолго до 14:00 по местному времени.

"Медуза" отмечает, что по данным New York Post, два человека стреляли друг в друга, а не в Дональда Трампа. Позднее издание отредактировало заметку: теперь в ней говорится, что стрелял только агент Секретной службы, увидевший подозрительного человека на поле для гольфа - как ему показалось, вооруженного.

Русская служба ВВС напоминает, что инцидент произошел почти ровно через два месяца после того, как на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, на Трампа было совершено покушение, в результате чего он получил ранение уха.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте.

"Президент и вице-президент были проинформированы об инциденте с безопасностью в международном гольф-клубе Trump International Golf Course, где бывший президент Трамп играл в гольф. Они с облегчением узнали, что он в безопасности", — цитирует Русская служба ВВС сообщение Белого дома.

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