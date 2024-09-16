Главное за 16 сентября Смерть мальчика от дифтерии, пропаганда Кремля и "ждущие танков" в Латвии

За рубежом:

​Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он в безопасности, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

Российское военное командование передислоцировало корабли Черноморского флота из Новороссийска из-за угрозы со стороны вооруженных сил Украины ракетными атаками дальнего радиуса действия, заключил аналитик OSINT H I Sutton.

Министры иностранных дел Украины и Польши призвали прекратить оказывать за границей помощь украинцам, которые подлежат мобилизации.

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