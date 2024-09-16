В уходящий рабочий день недели произошло много важных событий - от дифтерии умер четырехлетний мальчик, выяснили, как работает профессиональная фабрика пропаганды Кремля, а TVNET+ нашел "ждущих танков" в Латвии. Об этих и других новостях понедельника, 16 сентября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 16 сентября ⟩ Смерть мальчика от дифтерии, пропаганда Кремля и "ждущие танков" в Латвии
Новости Латвии:
Несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземе, заразившийся дифтерией, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
В правой части экрана виден мужчина в камуфляжной футболке с фотографией Путина в рамке рядом с собой, в левой части - мужчина в синей футболке.
"Что, Владимир, стоит делать с Украиной?" - задается вопросом мужчина в камуфляжной футболке.
"Ушаков на маргинальной обочине, Жданок - корыстна". Утечка документов показывает, как работает профессиональная фабрика кремлевской пропаганды. В том числе в Латвии.
Денежные переводы между близкими родственниками – дело обыденное, и налогом они не облагаются, но есть нюанс... Если супруг "гражданский", то есть просто сожитель, правила игры совсем другие, особенно если банковская транзакция сопровождается игривыми фразами в поле "Цель платежа". TVNET+ ознакомился с административным делом, которое тянется уже несколько лет: "гражданская" супруга, у которой с сожителем совместный ребенок, попыталась в суде оспорить решение СГД о взимании налога и штрафной пени на сумму свыше 2 тыс. евро. И вот что из этого вышло...
За рубежом:
Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он в безопасности, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".
Российское военное командование передислоцировало корабли Черноморского флота из Новороссийска из-за угрозы со стороны вооруженных сил Украины ракетными атаками дальнего радиуса действия, заключил аналитик OSINT H I Sutton.
Министры иностранных дел Украины и Польши призвали прекратить оказывать за границей помощь украинцам, которые подлежат мобилизации.
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В разговоре с TVNET+ жена экс-баскетболиста Каспара Камбалы бизнес-леди Ольга Камбала вспомнила то время, когда не только она, но и ее муж и дочери были звездами латвийского реалити-шоу, что вызвало немало слез. Об опыте, гонорарах во время шоу, жизни после и не только...
Да, вы все правильно прочитали. Больницы в Латвии каждый год становятся заложниками пациентов, потому что те просто считают, что врачи их лечат "за спасибо". Пациенты получают услугу, а затем исчезают. Неоплаченные счета за услуги остаются, а суммы долгов стремительно растут, достигая более 100 тысяч евро.
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