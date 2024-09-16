На Кипсале в воскресенье потушен пожар повышенной опасности

В 17:45 VUGD получила информацию о том, что на ул. Звейниеку в Риге из двухэтажного жилого дома идет дым. Прибывшие на место пожарные установили, что на первом этаже здания горит коридор с перегородкой, на втором этаже - межэтажное перекрытие и перегородка, на чердаке - перегородка и наружная стена на общей площади 90 квадратных метров.

До приезда VUGD из здания эвакуировался один человек. В 21:59 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В 16:48 поступил вызов на ул. Лаувас в Риге, где в помещении второго этажа четырехэтажного общественного здания горели бытовые вещи на площади пять квадратных метров. Четыре человека эвакуировались до прибытия VUGD, два человека были эвакуированы спасателями.

А во второй половине дня спасатели отправились в Лиелауцскую волость Добельского края, где у человека на территории болота возникли проблемы со здоровьем. Пожарные-спасатели на доске для иммобилизации вынесли пострадавшего из болота и доставили до машины медиков.

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