Впервые в истории Латвии будут судить лиц за манипуляции на бирже Nasdaq Riga

В деле выяснилось, что обвиняемый мужчина со своей женой, зная, что планируется исключение зарегистрированного в Латвии акционерного общества (AS) с биржи Nasdaq Riga и выкуп акций у акционеров, решили совершить симулятивные сделки, чтобы увеличить оборот акций AS на бирже.

Обвиняемый мужчина как член правления зарегистрированного в Латвии общества с ограниченной ответственностью (SIA), которому принадлежала часть акций AS, выставил на биржу Nasdaq Riga для продажи более 30 000 акций AS по цене, более чем в три раза превышающей балансовую стоимость акций AS.