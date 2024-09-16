Впервые в истории Латвии будут судить лиц за манипуляции на бирже Nasdaq Riga

В деле выяснилось, что обвиняемый мужчина со своей женой, зная, что планируется исключение зарегистрированного в Латвии акционерного общества (AS) с биржи Nasdaq Riga и выкуп акций у акционеров, решили совершить симулятивные сделки, чтобы увеличить оборот акций AS на бирже.

Обвиняемый мужчина как член правления зарегистрированного в Латвии общества с ограниченной ответственностью (SIA), которому принадлежала часть акций AS, выставил на биржу Nasdaq Riga для продажи более 30 000 акций AS по цене, более чем в три раза превышающей балансовую стоимость акций AS.

Сразу после этого его жена, которая является единственным участником вышеупомянутого SIA, как частное лицо приобрела акции этого AS. Таким образом, оба обвиняемых планировали увеличить оборот акций AS на бирже Nasdaq Riga за последние 12 месяцев более чем на 1% от капитализации AS, чтобы на момент их выкупа они получили дополнительные 130 000 евро.

Обвиняемым не удалось получить материальную выгоду от этих действий, так как их обнаружил Банк Латвии и не принял во внимание при утверждении протокола выкупа акций AS.

За совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы от 15 дней до четырех лет, общественные работы или штраф.

Оба обвиняемых свою вину в совершении преступления не признают.

Ни один из обвиняемых ранее не был судим.

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