Скончался брат Майкла Джексона, который должен был выступить в Таллинне

Тито до последнего занимался творчеством и выступал. В частности, он активно сотрудничал с известными родственниками.

"Перед своей смертью Тито выступал с братьями Джеки Джексоном и Марлоном Джексоном в качестве The Jacksons, и летом 2024 года у него были концерты в Шотландии, Калифорнии и Англии. Совсем недавно они пели в Суррее. Также были назначены выступления 25 октября в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, и 1 ноября - в Цинциннати, Огайо", - поделился инсайдер.

Летом 2025 года группа должна была выступить на фестивале Õllesumme в Эстонии. Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон сказал на прошлой неделе, что с учетом истории мировой поп-музыки это, безусловно, самая большая звезда, когда-либо выступавшая на сцене фестиваля Õllesummer.

Напомним, в прошлом Тито являлся участником Jackson 5 наряду с Майклом, Джеки, Джермейн и Марлон Джексон. Группа пользовалась большой популярностью и была удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Впоследствии Тито Джексон стал выступать сольно, а в 2003 году объездил со своими концертами чуть ли не весь мир.

"Я хотел играть какую-нибудь музыку, и я хотел снова быть на сцене. Я играл материал Jackson 5 практически всю свою жизнь, но блюз был основной музыкой в моей семье", - рассказывал в свое время Тито.

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