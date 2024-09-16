На ул. Даугавгривас в Риге возле недавно открытой АЗС курьер по доставке еды врезался в ехавшую впереди машину. Авария вызвала в обществе бурную дискуссию о том, кто виноват, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Кто виноват? Курьер врезался в заднюю часть машины, разгорелась оживленная дискуссия
Дискутирующие делятся на две группы - одни считают, что водитель мопеда был недостаточно внимателен на дороге, другие же осуждают образовавшуюся очередь из машин на проезжей части возле АЗС, которая вызывает аварийные ситуации.
"Во-первых, на мой взгляд, есть три ответственных - один должен смотреть, куда едет, другой должен понимать, что на полосах с оживленным движением нужно включать аварийные огни, третий - тот, кто организует бизнес. Владелец бизнеса должен думать о том, как организовать клиентский поток, чтобы он не мешал движению", - отметил эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.
Водитель мотороллера был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
Видео: Сюжет Degpunktā
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