Видео Кто виноват? Курьер врезался в заднюю часть машины, разгорелась оживленная дискуссия

Дискутирующие делятся на две группы - одни считают, что водитель мопеда был недостаточно внимателен на дороге, другие же осуждают образовавшуюся очередь из машин на проезжей части возле АЗС, которая вызывает аварийные ситуации.

"Во-первых, на мой взгляд, есть три ответственных - один должен смотреть, куда едет, другой должен понимать, что на полосах с оживленным движением нужно включать аварийные огни, третий - тот, кто организует бизнес. Владелец бизнеса должен думать о том, как организовать клиентский поток, чтобы он не мешал движению", - отметил эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.