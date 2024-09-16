Этим летом департамент жилья и среды Рижского самоуправления проводит масштабную реконструкцию дорожек в необновленной части парка. Построены почти три километра бордюров, восстановлено покрытие на 13 000 квадратных метров территории парка.

Старая детская площадка заменяется более просторной площадкой с новым оборудованием.

В части парка Победы между улицей Слокас, бульваром Александра Грина, Ранькя дамбис и Марупите также проводится ремонт дорожного покрытия.

Галерея: Благоустройство парка Победы

В рамках проекта также планируется обновить почти 3000 квадратных метров газона.

Уже выполнено около двух третей запланированных работ, а оставшиеся работы планируется завершить к ноябрю. Общая стоимость работ оценивается в 1,09 миллиона евро.

В течение следующих нескольких лет, при наличии финансирования, планируется обновить и другие дорожки в парке Победы.

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