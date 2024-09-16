Фото Глузунова, Дидрихсоне и другие звезды на открытии нового ресторана

В праздновании открытия Kingu - Kebab & Chicken story приняли участие такие знаменитости, как Элина Глузунова, Сендия и Дануте, Элина Дидрихсоне с супругом и многие другие.

Это четвертое заведение сети общественного питания в Риге: современный дизайн, созданный архитектором Эвией Кирсоне, технологичный способ заказа и, самое главное, вкуснейшая еда.

Владельцами сети общепита являются латвийский бизнесмен Каспарс Перегудов и бизнесмен азербайджанского происхождения Айдын Магеррамов (Aydin Maharramov).

Галерея: Глузунова, Дидрихсоне и другие звезды на открытии нового ресторана

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