В Рижском аэропорту задержали прибывшего из Ирландии гражданина Латвии

В минувшую пятницу на пограничном пункте аэропорта "Рига" был также обнаружен один несовершеннолетний гражданин Латвии, направлявшийся в Сербию, у которого не было нотариально заверенного согласия хотя бы одного родителя на самостоятельный выезд ребенка из страны. Лицу запрещен выезд из страны.