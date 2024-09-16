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В Рижском аэропорту задержали прибывшего из Ирландии гражданина Латвии

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Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 13 сентября, на пограничном пункте аэропорта "Рига" был выявлен прибывший из Ирландии гражданин Латвии, которого разыскивает полиция, сообщили порталу Apollo.lv в Государственной пограничной охране.

Подозреваемый 1974 года рождения был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.

В минувшую пятницу на пограничном пункте аэропорта "Рига" был также обнаружен один несовершеннолетний гражданин Латвии, направлявшийся в Сербию, у которого не было нотариально заверенного согласия хотя бы одного родителя на самостоятельный выезд ребенка из страны. Лицу запрещен выезд из страны.

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