Видео Обувь и окровавленные салфетки на обочине: мужчина погиб во время вечерней прогулки в Огрском крае

Мужчина, идущий по проезжей части в роковой вечер, вероятно, был жителем соседнего района и привык регулярно гулять в этом месте.

К сожалению, на этот раз движение возле машин происходило в полной темноте, и скорее всего этот фактор оказался фатальным.

Обувь и окровавленные салфетки на обочине трассы свидетельствуют о том, что авария произошла на этом участке дороги.

Сообщается, что трагедия случилась незадолго до девяти вечера. Маловероятно, что мужчина намеревался перейти дорогу именно в этом месте, в отдаленном районе. Но это поднимает вопрос о том, что одежда должна быть видна водителям, когда пешеход идет по обочине дороги.

"Водитель Nissan сбил пешехода, который скончался на месте. По данным полиции, в момент ДТП пешеход находился на проезжей части без светоотражающих элементов", - рассказали в полиции.

В летние месяцы ночи светлее, а дни длиннее, поэтому пешеходы более заметны для автомобилистов, а водители могут вовремя среагировать.

Осенью ситуация стремительно меняется, и в местах, где недостаточно освещения, светоотражатели и фонарики становятся для пешеходов первой необходимостью, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью.

Полиция возбудила уголовное дело и продолжает расследовать обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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