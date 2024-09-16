"Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью", - сказал Алаудинов.

"Как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить?" - добавил он.

"Украинцам я говорю: оставьте их себе. Они нам не нужны 100 лет и два года. Вообще не надо мне звонить, я что вам - обменщик что ли", - заявил он в Telegram-канале.

Фото: @nexta_tv / X

Во время неожиданного вторжения украинских сил на российскую территорию в Курскую область были переброшены подразделения чеченских солдат. Сообщалось, что Россия не была готова к столь стремительному нападению, поэтому Украине удалось пополнить свои ряды большим количеством военнопленных, которых Киев надеется обменять на захваченных Россией украинских солдат.

BREAKING:



The Ukrainian Army captures 102 Russian soldiers in the Kursk region of Russia.



The Russian soldiers are from the 488th Guards Motorized Rifle Regiment and Kadyrov's "Akhmat" unit.



It’s the largest group of Russian soldiers captured so far pic.twitter.com/KFtckpaVYs — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2024

Сообщается, что среди российских солдат, захваченных украинцами, есть несколько чеченцев. Тем временем российские военные блогеры критикуют силы "Ахмат" за недостаточное сопротивление вторжению в Курскую область.

"Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни", - сказал он о пленных, которые сдались добровольно, после чего добавил, что, по его мнению, эти бойцы "сошли со священного пути".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!