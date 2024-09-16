Яркий свет и необычные звуки разбудили жителей улицы Ницгалес в рижском микрорайоне Пурвциемс, когда во дворе загорелось несколько автомобилей. Пламя и дым поднялись на нескольких метров в высоту, об этом сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Ночью в Пурвциемсе загорелось несколько автомобилей
Поджоги автомобилей произошли посреди ночи, но почти все, чьи окна выходят во двор, видели это. Регина рассказала, что сначала из-за звуков она подумала, что кто-то отмечает праздник посреди ночи.
"Я подумала: "Какой дурак устраивает фейерверки по ночам? Подумала, что от фейерверка на улице не может быть такого цвета. Свет есть, но все равно. Я подошла к кухонному окну, посмотрела на пламя, как раз размером со все три машины", - сказала Регина.
Один из трех сгоревших автомобилей принадлежит жителю дома. Соседка попыталась сообщить ему о пожаре, но мужчина неправильно понял звонок и не сразу вышел из квартиры.
"Он подошел посмотреть, увидел огонь и понял, что это его машина. Средний якобы загорелся и попало на его машину", - сказала соседка.
Регина также видела момент, когда мужчина заметил свою горящую машину.
"Придя, он схватился за голову, сел. Я думаю, он, наверное, плакал. Жаль, конечно", - поделилась женщина.
Автомобиль, из-за которого, предположительно, начался пожар, принадлежит жителю соседнего двора, который не каждый день паркует свою машину на этой стоянке. При этом в результате инцидента пострадали не только горящие автомобили, но и здание, у которого они были припаркованы.
Среди людей, с которыми встретились журналисты, высказывались разные мнения. Некоторые полагают, что машина загорелась по техническим причинам, а некоторые не исключают версию, что ночью работал поджигатель.
Здание, рядом с которым находится парковка, оборудовано камерами наблюдения, записи с них переданы полиции для выяснения истинного источника пожара.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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