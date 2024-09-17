В Клейсты поездка парня и девушки на мотороллере закончилась трагедией

Трагическое ДТП произошло в воскресенье, 15 сентября, рано утром.

19-летний парень вместе с 20-летней девушкой поехал покататься на мотороллере и по невыясненным пока причинам съехал с дороги и врезался в дерево.

"Получается, что в полпятого утра ехали вдвоем и врезались в дерево. Около восьми утра вызвала соседка скорую помощь. Вроде бы парень погиб на месте. А девушка - она дальше улетела. Она там сидела, пока вызвали скорую помощь. Скорая помощь приехала, забрала. Она пришла в сознание, наверное, те, кто торгует цветами, шли за цветами, плакала, кричала. Вызвали скорую помощь", - рассказал местный житель Янис.

Девушка была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства ДТП, а также призывает отозваться очевидцев происшествия, позвонив по номеру телефона 67086664 или 110.

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