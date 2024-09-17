Германия в понедельник возобновила пограничный контроль на сухопутных границах страны, пытаясь ограничить нелегальную миграцию, несмотря на то, что критики считают, что эти действия ставят под угрозу правила Шенгенской зоны о свободе передвижения, пишет DPA.
Пограничный контроль уже был восстановлен на границах с Австрией, Швейцарией, Чехией, Польшей и Францией, а в понедельник немецкая полиция восстановила его на границах с Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, распорядившаяся вновь ввести паспортный контроль на всех сухопутных границах, пообещала, что этот контроль не вызовет значительных сбоев в трансграничном движении.
Фезер официально проинформировала Еврокомиссию (ЕК) о новых мерах контроля неделю назад, подчеркнув, что они необходимы из-за чрезмерного притока мигрантов.
Восстановленный пограничный контроль первоначально продлится шесть месяцев, но может быть продлен. На границе с Австрией он продолжается с 2015 года.
Трое контрабандистов наркотиков были арестованы в понедельник утром, когда немецкая полиция восстановила пограничный контроль на голландской границе. Они пытались скрыться с блокпоста возле города Бадбентхайм на машине, но через 30 километров их остановили и поймали с гашишем в багажнике машины.
Официальный представитель Союза немецких полицейских (GdP) Андреас Роскопф предупредил в понедельник, что пограничный контроль является "большой проблемой" для полицейских сил и не может быть всеобъемлющим.
"У нас есть 1400 километров только на западной границе – в дополнение к 2400 километрам, которые мы уже контролируем на восточной и южной границах", – сказал Роскопф. "Практически невозможно сделать это без каких-либо разрывов", - добавил он.
"Учитывая протяженность границы, постоянный и интенсивный контроль невозможен", - сказал представитель профсоюза. Он признал, что сотрудничество между различными подразделениями полиции будет необходимо, и напомнил, что меры пограничного контроля также продолжатся на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.
Пограничный контроль задуман как инструмент ограничения нелегальной иммиграции, а также борьбы с исламистским терроризмом и трансграничной преступностью.
И без того длительные дебаты о прекращении нелегальной иммиграции усилились в последние недели после очередного нападения исламистов в Золингене, в результате которого были убиты три человека. Убийцей оказался сириец, избежавший депортации в Болгарию, границу которой он впервые пересек при нелегальном въезде в Евросоюз.
Все страны, граничащие с Германией, входят в Шенгенскую зону свободного передвижения, и на их общих границах отменен пограничный контроль.
Меры пограничного контроля позволяют властям не допускать мигрантов на границе, что гораздо проще, чем депортировать их по прибытии.
С октября 2023 года Германия отказала около 30 тысячам мигрантов, не имевших законного права на въезд в страну.
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