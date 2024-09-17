"У нас есть 1400 километров только на западной границе – в дополнение к 2400 километрам, которые мы уже контролируем на восточной и южной границах", – сказал Роскопф. "Практически невозможно сделать это без каких-либо разрывов", - добавил он.

"Учитывая протяженность границы, постоянный и интенсивный контроль невозможен", - сказал представитель профсоюза. Он признал, что сотрудничество между различными подразделениями полиции будет необходимо, и напомнил, что меры пограничного контроля также продолжатся на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Пограничный контроль задуман как инструмент ограничения нелегальной иммиграции, а также борьбы с исламистским терроризмом и трансграничной преступностью.

И без того длительные дебаты о прекращении нелегальной иммиграции усилились в последние недели после очередного нападения исламистов в Золингене, в результате которого были убиты три человека. Убийцей оказался сириец, избежавший депортации в Болгарию, границу которой он впервые пересек при нелегальном въезде в Евросоюз.

Все страны, граничащие с Германией, входят в Шенгенскую зону свободного передвижения, и на их общих границах отменен пограничный контроль.

Меры пограничного контроля позволяют властям не допускать мигрантов на границе, что гораздо проще, чем депортировать их по прибытии.

С октября 2023 года Германия отказала около 30 тысячам мигрантов, не имевших законного права на въезд в страну.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!