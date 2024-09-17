Воюющего на стороне России гражданина Литвы лишили гражданства

Министр внутренних дел Агне Билотайте приняла такое решение в соответствии с Законом о гражданстве и с учетом информации Департамента миграции и других ответственных государственных учреждений.

Департамент миграции, проводивший расследование, установил, что Кветкус нарушил требование закона, запрещающего гражданам Литвы служить в армиях других стран без разрешения правительства.

Международное право запрещает конфискацию паспорта человека, если это единственное гражданство, которое он имеет, но предусматривает исключения, связанные с его возможной нелояльностью государству. Кроме того, как сообщает радиостанция LRT, Кветкус также имеет российское гражданство.

О том, что Кветкус, возможно, воюет на стороне России в Украине, впервые стало известно в августе. Он поделился в Facebook видеороликами, на которых он стреляет из гранатомета и снимает себя в окопах.

Позже новостной портал 15min сообщил о как минимум пяти известных властям Литвы гражданах, воюющих на стороне России.

В Департаменте миграции заявили, что все еще собирают связанную с этим информацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!