Синоптики: среда будет более прохладной

Самая высокая температура воздуха, когда-либо зафиксированная в Латвии 18 сентября, была +25,2 градуса в 1975 году в Руцаве.

Облачность уменьшится, и осадков не ожидается. Утром местами сохранится туман. Будет дуть слабый ветер, на побережье - умеренный северный.

В Риге день будет преимущественно солнечным, с медленным или умеренным северным ветром и температурой около +20 градусов.

Погода устанавливается большим антициклоном. Атмосферное давление составляет 1031-1033 гектопаскалей на уровне моря.

Утром в среду в Латвии частично облачная погода, без осадков, согласно метеорологическим данным.

Местами, особенно в северном Курземе и на северо-западе Видземе, образовался туман. Наблюдается слабый ветер либо безветрие.

Температура воздуха колеблется от +8...+10 градусов в Латгале и Видземе до +15...+17 градусов на побережье.

В Риге мало облаков и практически нет ветра, температура воздуха +11 градусов в аэропорту и +15 градусов в центре города.

Максимальная температура воздуха во вторник в сети наблюдений Латвийского центра среды, геологии и метеорологии составила от +20,8 градуса в Вентспилсском порту до +27,2 градуса в Руцаве. Рекорд тепла для 17 сентября был побит на 11 станциях наблюдения, а рекорд для второй декады месяца - в Мадоне и Приекули.

Самые высокие температуры в Европе во вторник составили +34...+35 градусов в Португалии и Испании. Самая низкая температура в ночь на среду составила -7 градусов в Альпах.

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