Поезда между Тарту и Ригой могут начать ходить весной следующего года

"Это продление маршрута Таллинн - Тарту - Валга. Поезд, который сейчас ночью стоит в Валке, вечером продолжит путь до Риги, там останется на ночь и утром вернется", - изложил план глава Elron.

По подсчетам, на один поезд в день, который вечером доезжает до Риги и утром начинает обратный путь, в год потребовалось бы около одного миллиона евро государственных субсидий.

И Elron, и самоуправление Тарту надеются, что железнодорожную линию профинансирует правительство.

Мэр Тарту рассказывал, что успешным является железнодорожное сообщение между Варшавой и Вильнюсом. Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") также выразил радость по поводу пассажирского поезда между Вильнюсом и Ригой, сказав, что уже давно в латвийской столице не было такого количества туристов из Литвы. Как допустил Клаас, поезд по маршруту Рига - Тарту - Таллинн может оказать "аналогичное положительное влияние" на поток людей между двумя соседними странами и развитие туризма.

Глава Elron Бетлем подчеркнул, что ожидается решение правительства о финансировании. "Мы со своей стороны сделаем все, что можем, чтобы эти поезда начали курсировать как можно скорее. Сейчас цель в том, чтобы это могло произойти весной следующего года", - сказал он.

Предполагается, что линия Тарту - Рига продолжит работать и после того, как будет построена железнодорожная линия Rail Baltica, которая соединит Таллинн, Ригу и Каунас.

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