Работающий под брендом Elron, принадлежащий эстонскому государству оператор пассажирских поездов Eesti Liinirongid планирует начать движение поездов между Тарту и Ригой весной следующего года, если правительство выделит необходимое для проекта финансирование.
Поезда между Тарту и Ригой могут начать ходить весной следующего года
Как рассказал ERR председатель правления Elron Лаури Бетлем, изначально предприятие планировало, что потребуется так называемая дополнительная процедура сертификации, но теперь ясно, что для курсирования поездов в Латвии необходимо провести процесс совершенно новой сертификации.
Хотя изначально Elron надеялся, что пассажирские поезда между Тарту и Ригой начнут курсировать в октябре, сейчас планы на неопределенный срок отложены, так как сертификация поездов эстонской компании для курсирования в Латвии сложнее, чем планировалось изначально.
Сейчас и эстонские, и латвийские поезда курсируют до границы в Валге, где пассажирам приходится пересаживаться в другой поезд. Должностные лица допускают, что этот процесс можно было бы упростить.
"Если бы мы могли согласовать график курсирования поездов Латвии и Эстонии, чтобы время между соединениями было по возможности коротким, и можно было бы приобрести один билет. Если бы такую возможность можно было реализовать, это определенно было бы шагом в правильном направлении", - рассказал мэр Тарту Урмас Клаас.
Между тем Elron продолжает работать над тем, чтобы поезда Elron ходили до Риги.
"Это продление маршрута Таллинн - Тарту - Валга. Поезд, который сейчас ночью стоит в Валке, вечером продолжит путь до Риги, там останется на ночь и утром вернется", - изложил план глава Elron.
По подсчетам, на один поезд в день, который вечером доезжает до Риги и утром начинает обратный путь, в год потребовалось бы около одного миллиона евро государственных субсидий.
И Elron, и самоуправление Тарту надеются, что железнодорожную линию профинансирует правительство.
Мэр Тарту рассказывал, что успешным является железнодорожное сообщение между Варшавой и Вильнюсом. Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") также выразил радость по поводу пассажирского поезда между Вильнюсом и Ригой, сказав, что уже давно в латвийской столице не было такого количества туристов из Литвы. Как допустил Клаас, поезд по маршруту Рига - Тарту - Таллинн может оказать "аналогичное положительное влияние" на поток людей между двумя соседними странами и развитие туризма.
Глава Elron Бетлем подчеркнул, что ожидается решение правительства о финансировании. "Мы со своей стороны сделаем все, что можем, чтобы эти поезда начали курсировать как можно скорее. Сейчас цель в том, чтобы это могло произойти весной следующего года", - сказал он.
Предполагается, что линия Тарту - Рига продолжит работать и после того, как будет построена железнодорожная линия Rail Baltica, которая соединит Таллинн, Ригу и Каунас.
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