Ежедневно большое количество людей пользуется услугами общественного транспорта. Для обеспечения комфорта пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах оборудован кондиционер. Однако некоторые люди беспокоятся, могут ли они нанести вред здоровью при неправильном использовании. Ситуацию отправилась выяснять передача Bez Tabu.
Видео ⟩ Пассажиров общественного транспорта беспокоят кондиционеры. Могут ли они нанести вред здоровью?
С приближением лета некоторые пассажиры заметили, что кондиционеры продолжают охлаждать температуру в транспорте, а людям требуется более теплая температура.
В некоторых транспортах может быть заблокирована возможность открытия окна, тем самым лишая пассажиров самостоятельно регулировать температуру.
В Инспекции здравоохранения отметили, что нет конкретных правил о том, какой должна быть температура в общественном транспорте. В то же время представитель Rīgas satiksme отметила, что оценка температуры бывает субъективной.
"Иногда мы можем получать от одного транспортного средства две разные жалобы пассажиров - что одному слишком холодно, а другому слишком тепло".
Видео: сюжет Bez Tabu
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