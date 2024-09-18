Фото Знаменитый бразилец Фелипе встретился с Уиллом Смитом

14 сентября в Азербайджане Фелипе встретился со всемирно известным и отмеченным наградами актером Уиллом Смитом, принимавшим участие в таких легендарных фильмах, как "Плохие парни", "Люди в черном", "Метод Хитча" и др.

Фелипе рассказал своим подписчикам на платформе Instagram, почему Уилл Смит является его кумиром: "Вчера я встретил человека, который вдохновил меня стать актером. Человека, который заставлял меня смеяться в трудные времена в детстве. Человека, на которого я равнялся каждый день. Человека, который вдохновил меня быть таким, какой я сегодня".

Фелипе подчеркнул, что давно мечтал о том дне, когда встретится со Смитом. Он называет этот день одним из лучших в своей жизни.

Смит также поделился встречей с Фелипе в своем Instagram.

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