Что может сделать врач, если родители против вакцинации ребенка? Отвечает омбудсмен

Этот вопрос был поднят после того, как стало известно, что в Латвии не все дети и взрослые вакцинированы, из-за чего началась локальная вспышка дифтерии. Четырех детей с этим заболеванием госпитализировали. Ни один из них не был привит, трое - дети из одной семьи. Несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы скончался четырехлетний мальчик из этой семьи.

В Бюро омбудсмена напомнили, что вопросы о лечении людей, включая детей, регулируются Законом о медицинской помощи и Законом о правах пациентов.

В Латвии детей нужно прививать против 14 инфекционных заболеваний: туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной инфекции типа В, гепатита В, ветряной оспы, пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции, папилломавирусной инфекции.

Несмотря на то, что вакцинация детей против этих заболеваний обязательна, согласно одному из пунктов закона родители или опекуны могут отказаться от вакцинации ребенка.

"Если нормативно-правовые акты допускают отказ от вакцинации ребенка, родитель действовал в рамках правового поля и в соответствии со своим убеждением. Отказ прививать ребенка не является противозаконным, преступным деянием (бездействие), за которое предусмотрена ответственность (осуществление своих прав не подлежит наказанию).

Обеспечить обязательную вакцинацию можно и другим способом - получив разрешение Сиротского суда на вакцинацию ребенка вместо согласия родителей (или иного законного представителя)", - приводит слова омбудсмена LSM+.

Так, разрешение на лечение на основании мотивированного заявления медика может быть дано Сиротским судом в течение трех рабочих дней после его поступления.

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