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Alexandra Nekrasova

Видео Смертельная поставка из Тайваня: раскрыты новые данные о взорвавшихся в Ливане пейджерах

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Скриншот из видео
Скриншот из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пейджеры, которые использовала ливанская боевая группировка "Хезболла" и которые взорвались почти одновременно во вторник, были изготовлены в Тайване, но перед поставкой в Ливан их начинили взрывчаткой, пишет американская газета New York Times (NYT).

В результате взрывов погибли по меньшей мере девять человек и около 2,8 тысячи получили ранения. "Хезболла" обвинила Израиль и пригрозила местью.

Пейджеры были заказаны у тайваньского производителя Gold Apollo, сообщает NYT со ссылкой на анонимных американских "и других" чиновников.

По словам некоторых из этих чиновников, прежде чем пейджеры попали в Ливан, Израиль начинил их взрывчаткой.

Близкий к "Хезболле" источник, попросивший не называть его имени, ранее сообщил агентству AFP, что взорвавшиеся пейджеры были из партии в тысячу устройств, которую недавно импортировала "Хезболла" и которая была "саботирована".

NYT сообщает, что у Gold Apollo было заказано около 3 тысяч пейджеров, в основном модели AP924.

В результате взрывов погибли девять человек, в том числе одна девочка, сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад.

"Чтобы Израиль мог установить взрывные устройства в новую партию пейджеров, ему нужен был доступ к цепочке поставок этих устройств", - сказал агентству AFP брюссельский аналитик по военной тематике и вопросам безопасности Элайжа Манье.

"Израильская разведка проникла в процесс производства, добавив в пейджеры взрывчатый компонент и механизм дистанционного срабатывания, не вызвав при этом подозрений", - подчеркивает Манье.

Он предположил, что третья сторона, продававшая устройства, могла быть "разведывательным прикрытием", созданным Израилем для этой цели.

Израиль пока никак не прокомментировал инцидент с пейджерами.

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