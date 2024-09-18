Видео Смертельная поставка из Тайваня: раскрыты новые данные о взорвавшихся в Ливане пейджерах

В результате взрывов погибли по меньшей мере девять человек и около 2,8 тысячи получили ранения. "Хезболла" обвинила Израиль и пригрозила местью.

Пейджеры были заказаны у тайваньского производителя Gold Apollo, сообщает NYT со ссылкой на анонимных американских "и других" чиновников.

По словам некоторых из этих чиновников, прежде чем пейджеры попали в Ливан, Израиль начинил их взрывчаткой.

Близкий к "Хезболле" источник, попросивший не называть его имени, ранее сообщил агентству AFP, что взорвавшиеся пейджеры были из партии в тысячу устройств, которую недавно импортировала "Хезболла" и которая была "саботирована".

NYT сообщает, что у Gold Apollo было заказано около 3 тысяч пейджеров, в основном модели AP924.

JUST IN: The pagers that exploded were 'Gold Apollo AR-924' type made in Taiwan, not Motorola.



According to reports, the pager devices that were utilised in Israel's cyberattack in Lebanon contained an explosive charge that was planted and later detonated. pic.twitter.com/b1lJBeTQi0 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 17, 2024