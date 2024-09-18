Пейджеры, которые использовала ливанская боевая группировка "Хезболла" и которые взорвались почти одновременно во вторник, были изготовлены в Тайване, но перед поставкой в Ливан их начинили взрывчаткой, пишет американская газета New York Times (NYT).
Видео ⟩ Смертельная поставка из Тайваня: раскрыты новые данные о взорвавшихся в Ливане пейджерах
В результате взрывов погибли по меньшей мере девять человек и около 2,8 тысячи получили ранения. "Хезболла" обвинила Израиль и пригрозила местью.
Пейджеры были заказаны у тайваньского производителя Gold Apollo, сообщает NYT со ссылкой на анонимных американских "и других" чиновников.
По словам некоторых из этих чиновников, прежде чем пейджеры попали в Ливан, Израиль начинил их взрывчаткой.
Близкий к "Хезболле" источник, попросивший не называть его имени, ранее сообщил агентству AFP, что взорвавшиеся пейджеры были из партии в тысячу устройств, которую недавно импортировала "Хезболла" и которая была "саботирована".
NYT сообщает, что у Gold Apollo было заказано около 3 тысяч пейджеров, в основном модели AP924.
JUST IN: The pagers that exploded were 'Gold Apollo AR-924' type made in Taiwan, not Motorola.— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 17, 2024
According to reports, the pager devices that were utilised in Israel's cyberattack in Lebanon contained an explosive charge that was planted and later detonated. pic.twitter.com/b1lJBeTQi0
В результате взрывов погибли девять человек, в том числе одна девочка, сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад.
"Чтобы Израиль мог установить взрывные устройства в новую партию пейджеров, ему нужен был доступ к цепочке поставок этих устройств", - сказал агентству AFP брюссельский аналитик по военной тематике и вопросам безопасности Элайжа Манье.
"Израильская разведка проникла в процесс производства, добавив в пейджеры взрывчатый компонент и механизм дистанционного срабатывания, не вызвав при этом подозрений", - подчеркивает Манье.
Он предположил, что третья сторона, продававшая устройства, могла быть "разведывательным прикрытием", созданным Израилем для этой цели.
Израиль пока никак не прокомментировал инцидент с пейджерами.
#Lebanon Shocking CCTV footage captures the moment of the explosion at a #Beirut supermarket. The blast severely injured hundreds of Hezbollah members, including fighters & medics, when their pager devices used for communication exploded.#Hezbollahpic.twitter.com/HwbPkdXIaD— мαηιѕн נαιη (мנ) (@ncib_manish) September 17, 2024
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