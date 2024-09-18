Мужчина, который более 30 лет назад приехал из Эстонии в Кыргызстан и потерял там свои документы, обратился к эстонскому посольству с просьбой о выдаче свидетельства о рождении. Это нужно ему, чтобы легализовать свое положение перед местными властями и подать заявку на получение гражданства Кыргызстана, пишет Rus.Postimees.
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Эстонец, застрявший в Кыргызстане без документов, обратился в посольство спустя 30 лет
Перевод: Каролийна Вертяева
50-летний мужчина, чьи инициалы Г. Ю. В., обратился с просьбой о помощи к кыргызскому омбудсмену Жамиле Жаманбаевой, чтобы она помогла ему в процессе подачи документов на получение гражданства.