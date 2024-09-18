Гражданину Латвии на Бали грозит пожизненный срок за распространение наркотиков

Напомним, стражи порядка Индонезии поймали гражданина Латвии 22 июля - он контрабандным путем перевозил 440,41 грамма гашиша и 977,83 грамма марихуаны.

Наркотики были спрятаны в сумке, которую гражданин Латвии нес с собой, и были обнаружены во время проверки в аэропорту.

Полиция Индонезии сообщила, что у гражданина Латвии была татуировка, которая свидетельствует о принадлежности к организованным преступным группировкам в бывшем СССР.

После этого он был заключен под стражу Национальным комитетом по борьбе с наркотиками провинции Бали, и ему были предъявлены обвинения в соответствии с индонезийским законом о наркотиках.

В свою очередь четыре других пойманных на Бали человека могут быть приговорены к смертной казни.

В Индонезии действуют одни из самых жестких законов о наркотиках в мире. Более 150 человек ожидают смертной казни, главным образом за преступления, связанные с контрабандой наркотиков. Примерно треть из них - иностранцы.

С 2014 года в Индонезии казнены 18 человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.

В последний раз смертная казнь была приведена в исполнение в июле 2016 года, когда были расстреляны индонезиец и трое граждан Нигерии.

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