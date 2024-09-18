Задержанному в июле в Индонезии гражданину Латвии за хранение и распространение гашиша на острове Бали грозит пожизненный срок, сообщает Apollo.lv со ссылкой на индонезийские СМИ.
Гражданину Латвии на Бали грозит пожизненный срок за распространение наркотиков
Напомним, стражи порядка Индонезии поймали гражданина Латвии 22 июля - он контрабандным путем перевозил 440,41 грамма гашиша и 977,83 грамма марихуаны.
Наркотики были спрятаны в сумке, которую гражданин Латвии нес с собой, и были обнаружены во время проверки в аэропорту.
Полиция Индонезии сообщила, что у гражданина Латвии была татуировка, которая свидетельствует о принадлежности к организованным преступным группировкам в бывшем СССР.
После этого он был заключен под стражу Национальным комитетом по борьбе с наркотиками провинции Бали, и ему были предъявлены обвинения в соответствии с индонезийским законом о наркотиках.
В свою очередь четыре других пойманных на Бали человека могут быть приговорены к смертной казни.
В Индонезии действуют одни из самых жестких законов о наркотиках в мире. Более 150 человек ожидают смертной казни, главным образом за преступления, связанные с контрабандой наркотиков. Примерно треть из них - иностранцы.
С 2014 года в Индонезии казнены 18 человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.
В последний раз смертная казнь была приведена в исполнение в июле 2016 года, когда были расстреляны индонезиец и трое граждан Нигерии.
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