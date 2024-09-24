Фото Иева Адамс, Затлерс и другие на открытии выставки Артура Берзиньша "Химеры"

Галерея: Открытие выставки Артура Берзиньша "Химеры"

Напомним, Артур Берзиньш известен своими изображениями обнаженных тел и провокационными арт-перформансами. За плечами у него шесть персональных выставок. Всего он принял участие в более чем 50 групповых выставках и проектах в Латвии и за рубежом.

С 2018 по 2019 год Артур Берзиньш создавал сценографию для нескольких постановок Дж. Дж. Джилинджера в театре "Дайлес". Артур является режиссером, сценаристом и продюсером множества видеороликов, анимационных и короткометражных фильмов, в том числе видеоклипов для звезд мировой музыки, таких как Seven Lions и Cradle of Filth.

В 2010 году влиятельный американский интернет-портал Weirdworm.com присвоил Артуру Берзиньшу шестое место в десятке самых своеобразных художников мира.

Мало кто знает, но Артур родился с пороком сердца. На одном мероприятии случай свел друга его отца с хирургом из США. Они разговорились, и тот рассказал про Артура. Тогда доктор предложил прооперировать его у себя в клинике. Так, в детстве (еще в советские времена) художник перенес уникальную операцию на сердце. Это тоже оказало влияние на его творчество.



Видео: Интервью с Артуром Берзиньшем в передаче "В чем фишка?"

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