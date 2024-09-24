19 сентября в галерее Museum LV un Grata JJ открылась персональная выставка латвийского художника Артура Берзиньша "Химеры". Мероприятие посетили экс-президент Валдис Затлерс с супругой, теле- и радиоведущая Иева Адамс, музыкант Янис Букумс и многие другие.
Фото ⟩ Иева Адамс, Затлерс и другие на открытии выставки Артура Берзиньша "Химеры"
"Химеры" - это как бы продолжение предыдущих двух выставок. И если они были больше про так называемое "создание новой системы", то это - мироустройство, скажем так. Технологии сегодня позволяют заниматься такой социальной инженерией в таких масштабах", - говорит Артур Берзиньш.
Эта выставка о создании так называемых "новых людей", как это уже можно было видеть ранее, к примеру, в попытках воспитать "советского человека" с определенной системой ценностей и восприятием мира.
Берзиньш отмечает, что демократические институты сейчас существуют, но они больше имеют декоративную форму:
"Выставка о том, что выросли новые поколения в этой новой социальной среде, где как бы уже новые представления о многих вещах. И, в общем, когда демократические институции больше имеют чисто номинальную функцию, происходит много процессов, которые в старых понятиях ассоциируются с тем, что мы называем "расчеловечивание".
У всей нашей цивилизации и культуры падение, и в этих обстоятельствах выросли, образовались новые люди. Эти люди тут и показаны в окружении какой-то мистической элиты".
Галерея: Открытие выставки Артура Берзиньша "Химеры"
Напомним, Артур Берзиньш известен своими изображениями обнаженных тел и провокационными арт-перформансами. За плечами у него шесть персональных выставок. Всего он принял участие в более чем 50 групповых выставках и проектах в Латвии и за рубежом.
С 2018 по 2019 год Артур Берзиньш создавал сценографию для нескольких постановок Дж. Дж. Джилинджера в театре "Дайлес". Артур является режиссером, сценаристом и продюсером множества видеороликов, анимационных и короткометражных фильмов, в том числе видеоклипов для звезд мировой музыки, таких как Seven Lions и Cradle of Filth.
В 2010 году влиятельный американский интернет-портал Weirdworm.com присвоил Артуру Берзиньшу шестое место в десятке самых своеобразных художников мира.
Мало кто знает, но Артур родился с пороком сердца. На одном мероприятии случай свел друга его отца с хирургом из США. Они разговорились, и тот рассказал про Артура. Тогда доктор предложил прооперировать его у себя в клинике. Так, в детстве (еще в советские времена) художник перенес уникальную операцию на сердце. Это тоже оказало влияние на его творчество.
Видео: Интервью с Артуром Берзиньшем в передаче "В чем фишка?"
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