Депутаты отклонили инициативу о запрете проката электросамокатов

Представитель инициативы Даце Тиллере призвала депутатов восстановить безопасность на тротуарах и улицах, заявив, что инициатива основана на наблюдениях и опыте людей. По ее словам, во время сбора подписей под инициативой к ней обратилось несколько человек, которые пережили серьезные инциденты и получили травмы из-за столкновения с электросамокатами.

Инициатива не распространяется на все электросамокаты. Предусматривалось, что люди, владеющие электросамокатами, могут продолжать их использовать, неся полную ответственность за транспортное средство и навыки его вождения.

Депутат "Нового Единства" Эдмунд Юревицс напомнил, что сбор подписей под инициативой начался год назад, когда движение электросамокатов еще никак не регулировалось. За это время Сейм успел принять поправки, усиливающие контроль за использованием этого средства передвижения, и надо дать этим нормам прижиться.

Однако депутат "Объединенного списка" Эдгар Таварс отметил, что указанные нормы не применяются на практике, а механизмы контроля ниже всякой критики.

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