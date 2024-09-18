Увез в Екабпилс: для женщины поездка на машине закончилась похищением бывшим сожителем

Мужчина привез женщину по своему временному месту жительства. Однако долго удерживать ее там насильнику не удалось, так как вскоре их нашла полиция - женщина успела тайно предупредить о происходящем своих близких при помощи СМС-сообщений.

Были привлечены силы специального батальона, в результате чего женщина была найдена, а мужчина - задержан. Госполиция сообщает, что 16 сентября к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как пояснил представитель полиции, оба человека какое-то время не жили вместе, однако между ними по-прежнему была регулярная коммуникация, поэтому было легче понять, где искать похищенную.

Мужчина ранее уже представал перед судом за похищение человека.

Госполиция продолжает расследование. Максимальное наказание, к которому может приговорить суд - пять лет тюрьмы.

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