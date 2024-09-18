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Увез в Екабпилс: для женщины поездка на машине закончилась похищением бывшим сожителем

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Шоссе. Иллюстративное фото
Шоссе. Иллюстративное фото Фото: OlegRi/Shutterstock

Женщина из Мадоны отправилась на своей машине в поездку. Однако все пошло не так, как планировалось, поскольку путь ей преградил бывший сожитель, который также ехал на машине. Манипуляциями он заманил женщину к себе в машину и увез ее в Екабпилс, сообщает передача Degpunktā.

Мужчина привез женщину по своему временному месту жительства. Однако долго удерживать ее там насильнику не удалось, так как вскоре их нашла полиция - женщина успела тайно предупредить о происходящем своих близких при помощи СМС-сообщений.

Были привлечены силы специального батальона, в результате чего женщина была найдена, а мужчина - задержан. Госполиция сообщает, что 16 сентября к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как пояснил представитель полиции, оба человека какое-то время не жили вместе, однако между ними по-прежнему была регулярная коммуникация, поэтому было легче понять, где искать похищенную.

Мужчина ранее уже представал перед судом за похищение человека.

Госполиция продолжает расследование. Максимальное наказание, к которому может приговорить суд - пять лет тюрьмы.

Подробнее смотрите в сюжете:

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