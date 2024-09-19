Миссия невыполнима. МВФ передумал возобновлять контакты с Кремлем после скандала

«Более стабильная российская экономика»

Путин давно не прислушивается к советам МВФ о том, как развивать экономику. Он перевел ее на военные рельсы и усилил роль государства Фото: EPA

Фонд, со своей стороны, объяснил решение возобновить консультации, во-первых, тем, что обязан ежегодно отправлять миссию и давать рекомендации каждому государству-члену фонда, а во-вторых, тем, что ситуация в российской экономике «стабилизировалась» после двух лет неопределенности.

«В России после вторжения в Украину в 2022 году экономическая ситуация была исключительно неустойчивой, что затрудняло проведение консультаций по статье IV, особенно в отношении перспектив и рамок политики на ближайшую и среднесрочную перспективу, — объясняла представитель МВФ Джули Козак. — Теперь, когда экономическая ситуация стала более стабильной, консультации возобновляются».

Однако в итоге МВФ передумал.

«16 сентября, в день, когда предполагалось начало работы миссии, руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок, — цитирует госагентство ТАСС исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина. — В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций».

Нужен ли России МВФ

Российские власти и не просили МВФ приезжать, добавил Можин.

«Инициатива всегда исходила от сотрудников фонда. Российская сторона никогда не просила о проведении консультаций, но всегда высказывала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках Устава МВФ», — сказал он.