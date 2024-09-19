Чичваркин показал, как отметил 50 лет в Юрмале

10 сентября Евгению Чичваркину исполнилось 50 лет. Свой юбилей предприниматель отметил на вилле Морберга в Юрмале.

"Буду потихоньку доставать вас мрачными фото со своего дня рождения. Их много и хватит до нового года. Крепитесь", - написал предприниматель.

Вилла Морберга была построена примерно в середине 1880-х годов как отдельно стоящее двухэтажное деревянное здание в историческом (неоготическом) стиле с рельефным каменным полуподвалом.

Дачный комплекс Кристапа и Августы Морберг не оставили в том виде, в каком он был построен, а расширяли вплоть до 1914 года. Незадолго до своей смерти Кристап завещал здание Латвийскому университету, оно принадлежит этому учреждению и сейчас. Тем не менее здесь проходят экскурсии, представления, концерты, свадьбы и дни рождения.

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