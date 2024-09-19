Сухая, потрескавшаяся кожа, не оттираемые пятки, мозоли и волдыри - кроме этого наследия лета для стопы, привыкшие к свободе пальцы ног почти съеживаются при мысли о том, что вернутся осень и тесная демисезонная и зимняя обувь, к тому же ожидаемо, что придется носить не одну новую пару обуви. Как позаботиться о ногах после активного лета и легко перейти на демисезонную закрытую обувь рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
От сандалий до осенних сапог: советы фармацевта для здоровья ступней осенью
"Хотя летом кожа и ногти ног больше подвержены воздействию внешней среды, переход на демисезонную закрытую обувь также может оказаться не менее сложной задачей. Ноги быстрее устают, ступням недостаточно воздуха, они больше потеют – все эти факторы увеличивают риски для здоровья стоп, в том числе создают благоприятную среду для грибковых инфекций и мозолей, а также способствуют растрескиванию и утолщению кожи на пятках. Кроме того, даже такая мелочь, как регулярная и правильная стрижка ногтей, играет особенно важную роль в сезон закрытой обуви – угол ногтя в тесной обуви может травмировать ткани, и это не только боль, но и риск инфецирования. Поэтому о здоровье стоп нужно заботиться во все времена года, и особое внимание ему следует уделять во время сезонной смены обуви", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Даже, казалось бы, незначительные травмы стоп и ногтей могут вызвать не только дискомфорт, но и долговременные проблемы со здоровьем, поэтому самое главное для здоровья ног - это профилактическая забота о них и немедленное решение проблем.
1. Правильный уход за стопами и ногтями. Чтобы предотвратить риск распространения бактерий и грибков, рекомендуется мыть ноги один или два раза в день теплой и мягкой мыльной водой. Затем их следует тщательно вытереть, особенно между пальцами ног, и нанести крем. Если ноги обильно потеют, рекомендуется дополнительно использовать дезодорант для ног или спрей-антиперспирант. Для ухода за ногами пригодятся специальные маски для ног, которые можно приобрести в аптеке, они обеспечат увлажнение, предотвратят появление трещин на пятках и смягчат кожу ног. Рекомендуется выбирать средства, содержащие вазелин, ланолин, 10% мочевину или камфорное масло, которые увлажнят и заживят раздраженную кожу. Для улучшения кровообращения и расслабления мышц рекомендуется регулярный массаж стоп, который можно делать как просто руками, так и с помощью специальных массажных роликов и шариков. Важно не забывать стричь ногти по прямой линии, предотвращая таким образом их врастание.
2. Для стабильности и равновесия. Не только для здоровья стоп, но и для осанки и равновесия всего тела необходима правильная обувь - она должна быть удобной, а пальцы ног не должны быть сжаты - чем свободнее они могут двигаться и расправляться, тем больше задействуются мышцы стопы и укрепляется ее устойчивость. Поэтому обувь должна быть соответствующего размера - не только по длине, но и по ширине. Также подошва должна обеспечивать хорошую амортизацию, также дополнительно можно использовать ортопедические стельки или подушечки. Своевременно готовясь к зимним обледенелым тротуарам, лишним не будут упражнения на укрепление мышц и связок стоп и голеностопных суставов, благодаря чему мышцы укрепятся и смогут лучше уберечь от вывихов или растяжений, если случится поскользнуться.
3. Обувь, соответствующая окружающей среде и погоде. Под воздействием тепла, влажности, потоотделения и других факторов могут возникать изменения кожи стоп и ногтей, такая среда также благоприятна для развития различных видов грибковых инфекций. Имейте в виду, что грибковая инфекция очень заразна, поэтому она легко может проникать через кожу даже при посещении мест общего пользования, например, бассейна, сауны или душа спортзала. Во избежание грибковых инфекций нужно тщательно ухаживать за ногами, а при посещении общественных мест всегда следует надевать тапочки. На работе также пригодятся дышащая сменная обувь, чтобы не пришловь проводить целый день, например, в промокшей уличной обуви. Кроме того, одну и ту же обувь нельзя носить каждый день, ей следует дать высохнуть и регулярно дезинфицировать ее антибактериальным средством.
4. Выбор правильных носков. Выбор носков важен не только для занятий спортом и длительных походов, но и в повседневной жизни - рекомендуется выбирать носки из хлопка или шерсти. В свою очередь, для более активной повседневной жизни и больших нагрузок могут пригодиться спортивные носки - они обладают лучшей амортизацией и абсорбцией влаги, что поможет сохранить ноги сухими и предотвратить появление неприятных запахов. Также после консультации специалиста можно носить компрессионные чулки - лечебные подойдут, если есть проблемы со здоровьем вен ног, а профилактические можно использовать, если предстоит длительная стоячая или сидячая работа.
5. Профилактика образования волдырей, одевая новую обувь. Волдыри могут возникнуть при ношении несоответствующей, еще не ношенной обуви, а также при длительном нахождении кожи во влажной среде или при непривычной нагрузке. Если волдырь уже появился, его промывают водой, дезинфицируют и высушивают, определенно не нужно срезать кожу над волдырем. После этого на него наклеивают специальный гелевый или силиконовый пластырь от волдырей, который защищает от трения, снимает боль, сохраняет влагу и способствует заживлению. Когда волдырь лопнет, перед наложением пластыря рану необходимо продезинфицировать. Пригодятся антисептические кремы для ран или не содержащие спирта дезинфицирующие средства. Чтобы избежать появления волдырей, можно прикрыть пятки или другой участок кожи пластырем или воспользоваться специальным валиком от волдырей, доступным в аптеке, - нанесенное вещество создает защитный слой и предотвращает появление волдырей. Чтобы сделать новую обувь более эластичной, можно использовать специальный предназначенные для этого спрей или пену.
Когда обращаться за врачебной помощью?
"Чтобы позаботиться о здоровье ступней, важно своевременно диагностировать проблему и лечить ее соответствующим образом. При наличии на стопах выраженных утолщений, глубоких трещин, болезненных уплотнений, вросших ногтей или незаживающих ранок обязательно следует обратиться к подологу. Также помощь врача будет необходима, если имеются бородавки или мозоли, которые невозможно вылечить в домашних условиях, если наблюдается выпячивание кости пальца или боль. Хотя на начальной стадии грибкового заболевания кожи стоп или ногтей можно использовать безрецептурные препараты - мази, растворы или кремы, если проблема станет хронической, они больше не смогут выполнять свою функцию, и необходимо будет обратиться за помощью к врачу", - дополняет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
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