От сандалий до осенних сапог: советы фармацевта для здоровья ступней осенью

"Хотя летом кожа и ногти ног больше подвержены воздействию внешней среды, переход на демисезонную закрытую обувь также может оказаться не менее сложной задачей. Ноги быстрее устают, ступням недостаточно воздуха, они больше потеют – все эти факторы увеличивают риски для здоровья стоп, в том числе создают благоприятную среду для грибковых инфекций и мозолей, а также способствуют растрескиванию и утолщению кожи на пятках. Кроме того, даже такая мелочь, как регулярная и правильная стрижка ногтей, играет особенно важную роль в сезон закрытой обуви – угол ногтя в тесной обуви может травмировать ткани, и это не только боль, но и риск инфецирования. Поэтому о здоровье стоп нужно заботиться во все времена года, и особое внимание ему следует уделять во время сезонной смены обуви", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.