Индустрия контрафактных товаров в Латвии процветает - если дорогая брендовая обувь или одежда не по карману, то проблемы можно избежать, так как есть торговцы, которые позаботились об идеальных подделках. Без проблем торгуют фейками, но иногда попадают и в неприятности.