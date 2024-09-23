Индустрия контрафактных товаров в Латвии процветает - если дорогая брендовая обувь или одежда не по карману, то проблемы можно избежать, так как есть торговцы, которые позаботились об идеальных подделках. Без проблем торгуют фейками, но иногда попадают и в неприятности.
Портал TVNET поинтересовался у Управления патентов, Службы госдоходов (VID) и Государственной полиции, как в Латвии идут дела в борьбе с подделками. В статье не только рассказывается о том, какие подделки пользуются самым большим спросом, и раскрываются новейшие тенденции, но и упомянуты самые большие уловы подделок на данный момент.