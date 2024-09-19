В пятницу в Риге пройдут учения по эвакуации жителей

"В Риге проводится многоплановая работа по повышению готовности столицы и ее жителей как к гражданским, так и к военным кризисам. В ближайшие месяцы то, что мы сделали, будет все более заметно в городской среде, в том числе мы начнем работы по разметке безопасных мест (убежищ) и фактической подготовке их к приему людей в случае чрезвычайной ситуации. Учения по эвакуации дадут нам важный опыт, который позволит и дальше совершенствовать процессы гражданской обороны", - подчеркивает вице-мэр Риги Линда Озола.