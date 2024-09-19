В ходе учений национальной обороны Namejs 2024 в течение суток с пятницы, 20 сентября, по субботу, Департамент гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления (CAOIP) в сотрудничестве с различными службами практически отыграет процесс эвакуации и размещения жителей.
В пятницу в Риге пройдут учения по эвакуации жителей
"В Риге проводится многоплановая работа по повышению готовности столицы и ее жителей как к гражданским, так и к военным кризисам. В ближайшие месяцы то, что мы сделали, будет все более заметно в городской среде, в том числе мы начнем работы по разметке безопасных мест (убежищ) и фактической подготовке их к приему людей в случае чрезвычайной ситуации. Учения по эвакуации дадут нам важный опыт, который позволит и дальше совершенствовать процессы гражданской обороны", - подчеркивает вице-мэр Риги Линда Озола.
"Учения Namejs 2024 позволят муниципалитету на практике проверить свои возможности и алгоритмы действий при эвакуации жителей полного цикла. В ходе учений мы организуем безопасный сбор жильцов, транспортировку и размещение во временном убежище. Учения продлятся 24 часа, в ходе которых будут задействованы волонтеры и материально-технические средства CAOIP, а также различных структурных подразделений самоуправления. Такие учения играют важную роль в повышении устойчивости общества", - говорит руководитель CAOIP Гинт Рейнсонс.
Запланированный сценарий предусматривает эвакуацию жителей из двух мест, каждое на своем берегу Даугавы, автобусом Rīgas satiksme, взяв с собой "кризисную сумку" на 72 часа на случай чрезвычайных ситуаций. Эвакуированных доставят к месту размещения, где будут обеспечены основные потребности - кров, спальное место, вода, еда и т.д.
Галерея: Эдгар Ринкевич посещает учения Namejs 2024 в Карсаве
В пунктах размещения планируется проверять способности людей действовать в чрезвычайной ситуации и осуществлять мероприятия, связанные с гражданской защитой. В них входят изготовление и размещение мешков с песком на окнах здания, заклеивание окон скотчем, приготовление пищи в сельских условиях, проведение ночевки с использованием средств временного размещения, не забывая о правилах разсещения в убежищах, соблюдении внутреннего распорядка и реалистичном моделировании учебной программы. По окончании учений эвакуированные будут доставлены обратно в исходные точки.
Эвакуацию планируется начать 20 сентября в 14:00 в начальной школе Фрициса Бривземниека, на улице Зеллю, 4. После этого автобус заберет эвакуированных из рижской средней школы имени Наталии Драудзини на улице Бруниниеку, 24А и отправится к месту размещения по адресу: Украинский центр поддержки, улица Палес 9. В пункте размещения эвакуированные проведут различные мероприятия по проведению помещения в соответствие с реалиями экстренной ситуации.
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