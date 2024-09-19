В воскресенье Bolt предоставит в бесплатное пользование 1000 самокатов

600 бесплатных электросамокатов будут расположены в Риге, сообщили на предприятии. В остальных городах будет доступно по 25 самокатов с возможностью бесплатного использования.

Пользователь сможет бесплатно использовать один самокат до двух часов, но в течение дня можно будет использовать и другие такие самокаты. Бесплатные поездки бьудут доступны с 9:00 до 23:59.

Узнать, нужно ли будет платить за поездку, пользователи смогут, отсканировав его QR-код перед началом поездки.

Цель инициативы - реализовать возможности микромобильности в городской среде и предложить горожанам выбирать более экологичные способы повседневного передвижения.

В компании поясняют, что во время Европейской недели мобильности и Международного дня без автомобиля компания также планирует актуализировать вопросы по сокращению количества автомобилей в городе, например, путем создания более широких тротуаров и уменьшения количества парковок.

Европейская неделя мобильности - одна из инициатив, реализуемых Европейской комиссией (ЕК), основная цель которой - реализация возможностей устойчивой мобильности в городах.

Самокаты Bolt в 2024 году доступны в 18 городах Латвии - Риге, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Даугавпилсе, Огре, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Сигулде, Икшкиле, Тукумсе, Екабпилсе, Цесисе. Впервые в этом списке весной к ним присоединились Саулкрасты, Саласпилс, Лиелварде и Адажи.

Компания Bolt была основана в 2013 году Маркусом Виллигом, которому на данный момент принадлежит 16,87% капитала компании. Услуги микромобильности Bolt доступны в 260 городах 25 стран Европы.

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