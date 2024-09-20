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Эстония потратит миллионы евро на надувные танки и другие муляжи оружия

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Демонстрация надувного муляжа системы залпового огня, 6 марта 2023 года, Дечин, Чехия.
Демонстрация надувного муляжа системы залпового огня, 6 марта 2023 года, Дечин, Чехия. Фото: Reuters / Scanpix.

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии объявил конкурс на поставку макетов настоящих оружейных систем, боеприпасов и средств связи. Потенциального врага будут обманывать муляжи HIMARS, самоходных гаубиц CAESAR и систем ПВО, сообщает Rus.Postimees.

На тендер, который позволит Эстонии закупить надувное оружие, обратило внимание американское профильное издание Defense News.

"Чиновники ищут модели настоящих систем вооружения, боеприпасов, а также коммуникационного и радиолокационного оборудования, а также обучение по установке и обслуживанию ложных целей, - пишет издание. - Никаких дополнительных подробностей относительно конкретных типов ложных целей, которые ищет Эстония, или того, какие подразделения ее вооруженных сил будут их использовать, не приводится".

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