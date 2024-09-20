ФОТО Презентация новинок местного бренда Iveta Vecmane

В честь этого события состоялось торжественное открытие мероприятия. Посетители салона имели возможность познакомиться с украшениями Майи Витолы-Зитмане, бренда Петериса Рипы RIPA, бренда Роберта Яунземса-Петерсона и Терезы Аплоки RO STUDIO, а также итальянского дизайнера Лауры Форте.