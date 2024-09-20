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ФОТО Презентация новинок местного бренда Iveta Vecmane

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В фирменном магазине Иветы Вецмане в Риге на улице Миера, 17, представлены предвестники новой осенне-зимней коллекции одежды и работы четырех выдающихся дизайнеров украшений.

В честь этого события состоялось торжественное открытие мероприятия. Посетители салона имели возможность познакомиться с украшениями Майи Витолы-Зитмане, бренда Петериса Рипы RIPA, бренда Роберта Яунземса-Петерсона и Терезы Аплоки RO STUDIO, а также итальянского дизайнера Лауры Форте.

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