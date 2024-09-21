Лизумская волость скорбит после трагической аварии, в которой погибли четверо подростков. Одна из них - Виктория - в субботу бы отпраздновала свое 18-летие, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ Трагическая авария в Лизумской волости: в машине могла быть еще одна девочка
Викторию дома не дождались не только родственники и друзья, но и ее дочка, которой в августе исполнилось три года.
Ее родственники рассказали передаче, что молодые люди перед столкновением с друзьями общались в социальной сети Snapchat, слали видео, на которых запечатлены развлечения на автомобиле Audi.
На видео также было видно, что местами подростки разгоняются до 180 км/ч. Нужно напомнить, что прав у 17-летнего водителя Audi не было.
В роковую ночь в автомобиле Audi могла быть еще одна девочка.
Подросток журналу Dzirkstele Гулбенского края рассказала, что связывалась с погибшими подростками перед столкновением, однако вместе с друзьями она не поехала, так как ее не пустили мама с бабушкой.
То, как важно иногда быть строгим родителем, который не всегда позволяет ребенку делать то, что он хочет, подчеркивают многие после этого случая.
"Во все времена везде были так называемые местные дрифтеры, для которых правил дорожного движения не существует (...).
Парни, братья, довольно регулярно здесь, скажем так, нарушали правила движения, и все об этом знали",
- рассказала передаче депутат Гулбенской краевой думы Гуна Пуците.
Водитель в этом году уже попадал в ДТП
По информации LTV, жители Лизумской волости пострадавшую в аварии машину и подростков замечали и ранее.
"Эта машина прошлой весной очень часто была у школы. Была и в центре замечена, что ездят. Очень часто полиция заезжает сюда, в Лизумс, экипажи ездят", - рассказала передаче директор Лизумской основной школы Инесе Дамбе.
"И водитель фигурировал [в деле], и, если не ошибаюсь, в течение года он уже вызывал ДТП", - рассказал исполняющий обязанности начальника Видземского регионального управления Государственной полиции Дмитрий Коханов.
Латвийскому телевидению известно, что двое погибших подростков и одна пострадавшая еще недавно учились в Лизумской основной школы.
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Напомним, в Гулбенском крае в ночь на четверг в ДТП погибли четверо подростков.
Авария произошла вскоре после полуночи в Лизумской волости на автодороге Цесвайне - Велена.
По предварительной информации, подросток, управляя автомобилем Audi, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно врезалось в дерево.
В аварии погиб водитель 2007 года рождения, а также трое пассажиров - девушки 2006 и 2010 года рождения и парень 2007 года рождения. Еще одна пассажирка 2007 года рождения доставлена в медучреждение.
Принимая во внимание, что водитель был несовершеннолетним, прав у него не было. Кроме того, у машины не было техосмотра.
Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.
Это одна из самых трагических аварий последних лет, в которой погибли так много подростков. Самая трагическая авария с участием подростков за последние 12 лет произошла 1 января 2012 года в Краславском крае. Тогда автомобиль Mazda 626, в котором находились семь молодых людей, съехал с дороги и упал в реку Рудна. Один из молодых людей находился в багажном отделении автомобиля. Находившиеся в машине молодые люди погибли в результате утопления. На автомобиле были летние шины в плохом состоянии. К него не было техосмотра. Ни у одного из молодых людей, погибших в трагической аварии в Краславском крае, не было водительских прав.
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