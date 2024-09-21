Видео Трагическая авария в Лизумской волости: в машине могла быть еще одна девочка

- рассказала передаче депутат Гулбенской краевой думы Гуна Пуците.

Водитель в этом году уже попадал в ДТП

По информации LTV, жители Лизумской волости пострадавшую в аварии машину и подростков замечали и ранее.

"Эта машина прошлой весной очень часто была у школы. Была и в центре замечена, что ездят. Очень часто полиция заезжает сюда, в Лизумс, экипажи ездят", - рассказала передаче директор Лизумской основной школы Инесе Дамбе.

"И водитель фигурировал [в деле], и, если не ошибаюсь, в течение года он уже вызывал ДТП", - рассказал исполняющий обязанности начальника Видземского регионального управления Государственной полиции Дмитрий Коханов.

Латвийскому телевидению известно, что двое погибших подростков и одна пострадавшая еще недавно учились в Лизумской основной школы.

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Напомним, в Гулбенском крае в ночь на четверг в ДТП погибли четверо подростков.

Авария произошла вскоре после полуночи в Лизумской волости на автодороге Цесвайне - Велена.

По предварительной информации, подросток, управляя автомобилем Audi, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно врезалось в дерево.

В аварии погиб водитель 2007 года рождения, а также трое пассажиров - девушки 2006 и 2010 года рождения и парень 2007 года рождения. Еще одна пассажирка 2007 года рождения доставлена в медучреждение.